ONU enaltece esforços de Angola para pacificação nos Grandes Lagos

A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou, no sábado, apoio “total” aos esforços do Presidente da República, João Lourenço, tendentes à pacificação na Região dos Grandes Lagos.

Na última Cimeira da UA, o Presidente João Lourenço foi designado “Campeão/Promotor para a Paz e Reconciliação em África”, devido ao seu engajamento na busca de formas de governação cada vez mais participativas e inclusivas que contribuem para a divulgação de uma cultura nacional de paz, assim como a pacificação no continente, sobretudo no âmbito da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

“Saudamos também a nomeação do Presidente de Angola, João Lourenço, pela União Africana para aliviar as tensões entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. A ONU apoia totalmente esses esforços políticos”, disse o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

De acordo com Stephane Dujarric, a ONU sauda e apoia os esforços políticos nacionais e regionais em curso para acompanhar o desarmamento de grupos armados.

“A MONUSCO também está a trabalhar em estreita colaboração com o Escritório do Enviado Especial para a região dos Grandes Lagos para promover medidas não militares para o desarmamento de grupos armados estrangeiros”, reforçou o alto funcionárioda ONU, em Nova Iorque, em nota enviada aos correspondentes acreditados na sede da organização.

Stephane Dujarric afirmou que o Secretário-geral da ONU está preocupado com a deterioração da situação de segurança no leste da República Democrática do Congo (RDC) e o aumento dos ataques contra civis pela Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) e o M23, bem como a presença contínua de outros grupos armados estrangeiros.

“Estamos profundamente preocupados com relatos de aumento do discurso de ódio no país contra algumas comunidades específicas, inclusive no contexto do ressurgimento do M23. O discurso de ódio deve ser confrontado de forma proactiva”, reforçou.

A ONU reafirma o forte compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da RDC, apelando a todos os grupos armados para que cessem imediatamente todas as formas de violência.

A ONU insta, igualmente, os grupos armados congoleses a participar incondicionalmente no Programa de Desarmamento, Desmobilização, Recuperação e Estabilização da Comunidade (P-DDRCS) e grupos armados estrangeiros a desarmar imediatamente e retornar aos seus países de origem.