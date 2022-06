Líder do Partido da Cerveja é candidato às presidenciais austríacas

Marco Pogo anunciou a candidatura às presidenciais austríacas que vão decorrer na segunda metade deste ano.

Se for eleito, dificilmente haverá vinho nas recepções oficiais do Estado. Isto porque este músico, médico e político vienense, de 35 anos, cujo verdadeiro nome é Dominik Wlazny, é o fundador e presidente do Partido da Cerveja. Apesar de ter anunciado a candidatura esta segunda-feira num bar da capital austríaca, ainda não é certo que consiga as 6000 assinaturas necessárias à formalização.

O “Partido da Cerveja” intutula-se satírico, mas é levado cada vez mais a sério e conseguiu eleger vários representantes locais em Viena. O Partido tem crescido graças às críticas ao Partido da Liberdade, de extrema-direita, e ao líder Heinz-Christian Strache, na sequência do chamado “escândalo de Ibiza” em 2019.