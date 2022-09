Peixeira milionária: Conheça a vida da malanjina que roubou mais de mil milhões de kwanzas no BPC

A mulher acusada de crimes de Burla por Defraudação, Falsificação de documentos, Associação Criminosa e Fraude na Obtenção de Crédito ao Banco BPC, foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal-SIC e já repousa na comarca de Cacuso-Malanje.

O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direcção Provincial do SIC/Malanje, em coordenação operativa com a Direcção Central de Operações e Direcção Nacional de Delitos Financeiros e Fiscais, deteve em Sequência Investigativa em torno do Processo-Crime em curso há mais de 2 anos, no dia 26 de Abril do ano em curso, por volta da 11h47 minutos, no bairro Catepa, em Malanje, Mediante Mandado de Detenção, uma vez que se encontrava foragida na República Federativa do Brasil, a cidadã nacional identificada por Domingas Engrácia Chicala Rodrigues, mais conhecida por Mimi, de 54 anos de idade.

Como a peixeira milionária conseguiu tanto dinheiro?

De acordo as 20 vítimas identificadas até ao momento com Crédito, com Juros em Mora na Ordem de Akz 51.169.422, 27, cada, sem nenhuma prestação da dívida paga, a líder da máfia terá usado documentos alheios para que obtivesse o crédito.

Segundo o SIC, mediante Investigação aturada e cuidadosa dos efectivos do SIC desde 2020, foi possível determinar que o esquema era montado através da recolha de Bilhetes de Identidade à vários pacatos cidadãos através do seu trabalhador que na qual também é vítima. Sendo que entre as vítimas está uma família composta por 7 membros.

Com estes bilhetes e Alvarás forjadas, conta o relatório do Serviço de Investigação Criminal-SIC, constituíam empresas fictícias e abriram contas bancárias em nome destas, sem conhecimento dos seus titulares e solicitavam a obtenção de créditos junto do BPC.

Conheça a vida luxuosa da “rainha Mimi”

Em Luanda, nos Municípios de Luanda, Viana e Kilamba Kiaxi, a milionária peixeira detinha:

– Três (3) vivendas, destas uma mansão T9, com apetrechos, um gerador de 150 Kva, uma piscina, um PT;

– Duas (2) vivendas T5, de dois andares.

– um complexo de frio com 16 câmaras frigoríficas, destas 4 de 20 pés e 12 de 40 pés.

– Um (1) estaleiro de 100/150 metros de dimensão;

– Treze (13) viaturas de diversas marcas e modelos, sendo: 3 top de gama, 1 Range-Rover e duas Tundra; 4 Toyota, modelo Hiace, 3 carrinhas Frigoríficas, de marca Mitsubish, modelo Canter, 1 Hyundai Accent, 1 Suzuki, modelo Jimmy, 1 Hyundai Tucson.

SIC suspeita que a “rainha Mimi” tenha mais investimentos

Enquanto outras diligências decorrem para determinar outros envolvidos neste esquema, que se pode considerar milionário, a cidadã está em prisão preventiva e o SIC já tem informações de que, a milionária tem negócios em 5 províncias do país, nomeadamente Malanje, Uíge, Lunda-Norte, Zaire, Cabinda e Luanda.