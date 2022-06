BDA alerta a existência de páginas falsas em nome da instituição nas redes sociais

O Banco de Desenvolvimento de Angola leva ao conhecimento dos empresários e do público em geral que têm surgido páginas falsas em nome do BDA nas várias redes sociais e aconselha aos empresários e ao público em geral a não interagirem com os respectivos perfis e a denunciarem toda e qualquer actividade desenvolvida pelas mesmas com fins alheios ao Banco.

Em nota enviada ao Portal de Angola, entre os vários conteúdos, avança o banco, constata-se nas respectivas páginas um falso anúncio de um suposto acto de recrutamento nas áreas de Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade e Economia.

O BDA informa que não regista recrutamento por via das suas redes sociais, mas sim por via de anúncios formais em jornais e no seu site.

O BDA relembra que tem à disposição da classe empresarial o seu serviço de call center pelo terminal 923 166 590 e o e-mail corporativo denuncias@bda.ao, para os quais poderão ser apresentadas quaisquer denúncias de práticas suspeitas e contrárias ao funcionamento do Banco.

O BDA reafirma o seu compromisso com o financiamento à economia e, por esta via, contribuir para acelerar o desenvolvimento equilibrado e sustentável de Angola.