9% dos cabo-verdianos em situação de crise alimentar, segundo o governo

Com base no Quadro Harmonizado que é uma ferramenta que permite classificar a natureza e a severidade da insegurança alimentar aguda na sub-região africana, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, avançou que nove por cento da população cabo-verdiana passam dias sem se alimentar convenientemente.

“Este Quadro Harmonizado aponta hoje para cerca de 30 mil famílias cabo-verdianas na chamada fase três, fase de crise alimentar. As pessoas podem passar vários dias a não suprirem completamente as suas necessidades energéticas. Isto representa à volta de nove por cento da população cabo-verdiana. São análises feitas com a mesma metodologia para todos os países a nível da região e não só. É uma medida” explicou o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, em entrevista à rádio pública cabo-verdiana.

O governante disse ainda que comparado com o período anterior à crise provocada pela pandemia da covid-19, houve um aumento de seis por cento de famílias a viver em situação de crise alimentar em Cabo Verde.

Para atenuar a situação, o governo vai abrir frentes de emprego público a partir de Julho, num investimento de 231 mil contos (cerca de dois milhões de Euros).

“O programa deve arrancar no mês de Julho e para os primeiros três meses, ou seja, até final Setembro são 231 mil contos. São trabalhos públicos que não demandam grandes qualificação” disse o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Em Maio deste ano, à margem dos encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em Acra, o ministro das Finanças cabo-verdiano, Olavo Correia, disse que o país vai recorrer ao plano alimentar de emergência do BAD para aumentar a produção agrícola e combater a crise alimentar.

O Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência deverá beneficiar 20 milhões de agricultores com sementes e fertilizantes.