Comandante-Geral da Polícia chama atenção sobre comportamentos negativos de alguns efectivos

O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola (PNA), Comissário-Geral Arnaldo Manuel Carlos, em trânsito para a província de Malanje, manteve, nas primeiras horas do dia, um encontro com os membros do Conselho Consultivo do Comando Provincial do Cuanza-Norte, onde orientou a necessidade de se reforçar a postura a adoptar pelos efectivos para uma melhor manutenção de segurança pública, bem como o respeito pelos princípios e valores da actuação policial.



O número um da PNA, enalteceu o empenho e dedicação dos efectivos no exercício das missões emanadas superiormente, assim como chamou atenção em relação a comportamentos negativos por parte de alguns efectivos, e apelou a boas práticas e acções que visam o controlo da situação de segurança pública de forma eficiente.



No final, o Comissário-Geral Arnaldo Manuel Carlos deixou recomendações precisas, relativamente a postura a adoptar pelos Agentes no asseguramento ao processo eleitoral a ter lugar em Agosto próximo, bem como a valorização da capacidade dos técnicos a distintos níveis de actuação e maior policiamento de proximidade nas comunidades, no sentido de reforçar a relação entre Polícia e cidadão.