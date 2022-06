Sérgio Oliveira pode ajudar a pagar contratações de Semedo e Eustáquio

Sérgio Oliveira venceu na passada quarta-feira a Liga Conferência Europa naquele que foi o último jogo desta época ao serviço da AS Roma. No entanto, o internacional português pode continuar em definitivo na capital italiana e isso poderia ajudar o FC Porto a pagar dois jogadores emprestados.

Stephen Eustáquio e Rúben Semedo têm boas possibilidades de ficar no plantel às ordens de Sérgio Conceição para a próxima época, mas, para isso, os azuis e brancos terão, de acordo com o jornal Record, de ecercer a opção de compra dos dois jogadores até à próxima terça-feira. E é aqui que entra a possível saída de Sérgio Oliveira.

A AS Roma tem uma opção de compra pelo internacional português de 13 milhões de euros, embora os italianos estejam a tentar baixar para um valor mais próximo dos 10 milhões. Esta verba considerável permitirá comprar em definitivo Eustáquio e Semedo.

A permanência do defesa-central do Olynpiacos custará 5,5 milhões de euros, sendo aí deduzidos os 350 mil euros que portistas já pagaram aos gregos como taxa de empréstimo. Por outro lado, a contratação definitiva do médio internacional canadiano do Paços de Ferreira fica por 4 milhões de euros.