“Jurei a mim mesmo que não ia acabar a minha carreira completamente roto”

“Sinto-me como um cavalo de corrida, à procura de ter o meu lugar novamente [na competição]”, asseverou Federer.

Numa entrevista muito pessoal concedida por Roger Federer, ex-número 1 do mundo, à Caminada Magazin, o tenista suíço explicou o que sente neste momento da vida, como administra a passagem do tempo e quais foram os principais factores do seu sucesso.

“Não publico muitas fotos dos treinos, porque sempre vi isso como uma rotina, e todos treinam numa intensidade alta. Um dia jurei a mim mesmo que, no final da minha carreira, não estaria completamente roto. Mais tarde gostaria de esquiar com os meus filhos, jogar futebol com os meus amigos, por isso estou a fazer reabilitação agora, não é só devido ao ténis. Quero ter uma vida depois da minha carreira”, começou por dizer o helvético.

“Competição? Não consigo pensar tão à frente. Neste momento, estou à espera do aval dos médicos, estou pronto para dar tudo de mim novamente. Sinto-me como um cavalo de corrida, à procura do meu lugar novamente, querendo correr. Espero jogar novamente neste verão, sinto falta de voltar para casa à noite, depois de um dia duro de treinos e completamente exausto”, complementou Federer.