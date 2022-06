“Caravana de Resgate” da Igreja Universal em Angola alcança mais de 3 mil fiéis em cinco meses

Com os templos encerrados, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada por Bispo Alberto Segunda, aplicou duas estratégias para levar a mensagem de Deus aos cidadãos angolanos e estrageiros que têm Angola como segunda casa. Caravana de Resgate e Pastor Online tem ajudado muita gente que carecem fortalecer a sua fé.

Só em Luanda, mais de 20 mil pessoas participaram do culto de resgate e, neste número, mais de 3 mil voltaram para a Igreja. Segundo a Igreja Universal do Reino de Deus, a caravana do resgate é uma campanha de fé realizada todos os anos com a necessidade de ver o regresso das almas que se afastaram da presença de Deus.

“No caso de Angola Começamos no princípio do ano com várias etapas. Primeiramente disponibilizamos o Pastor Online onde as pessoas ligam e, com base nisto, é feita visitas as famílias onde são assistidas presencialmente recebendo apoio não só Espiritual mas, também, de vária ordem”, fez lembrar o Bispo Alberto Segundo a um dos vídeos publicados na página oficial da Igreja.

Veja o vídeo da actividade na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=VgBBMPjLOVI

Neste momento, com o fim do estado de calamidade que restringia a mobilidade de pessoas, o resgate está sendo feito pelos membros em espaços alugados e lá são dados assistências aos ex-pastores, ex-obreiros e milhares de fiéis.

A caravana de resgate encerrou em Luanda e o Kwanza-Sul será a segunda paragem onde será efectuada uma actividade de carácter social para apoiar os fieis e outros cidadãos que passam por várias necessidades sociais.