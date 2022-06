“MPLA é o vencedor antecipado às eleições gerais de 24 de Agosto” – Deputado Makuta Nkondo

O jornalista e deputado à Assembleia Nacional, Makuta Nkondo, descredibilizou a actuação dos Tribunais em Angola, porque na opinião, essas instituições têm servido de “filtros para os concorrentes as eleições gerais. Por este facto, garante que o MPLA é o vencedor antecipado às eleições gerais de Agosto próximo.

Em entrevista recente à rádio Essencial, o deputado independente à Assembleia Nacional pela bancada da coligação CASA-CE, Makuta Nkondo, teceu duras críticas ao MPLA e ao seu Presidente, João Lourenço, garantindo que o partido no poder poderá vencer as eleições gerais de 24 de Agosto, graças a uma fraude eleitoral.

O deputado, bastante mediático quando aborda as questões do país fez ainda uma avaliação, do mandato do Presidente da República, que agora termina. Neste quesito, Makuta Nkondo, deu nota negativa aos cinco anos de governação de João Lourenço, pois, a seu ver, os angolanos continuam a viver numa grande indigência, onde não têm conseguido sequer terem as três refeições por dia.