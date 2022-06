Mais de 800 jihadistas morreram em dois meses no lago Tchade

Mais de 800 jihadistas morreram em dois meses durante operações militares nas ilhas do Lago Tchade, situado na fronteira entre a Nigéria, Níger, Camarões e o Tchade, informou nesta terça-feira a força conjunta formada pelos exércitos dos quatro países africanos.

Entre 28 de Março e 4 de Junho, a força conjunta, conhecida pela sigla em francês FMM, realizou uma operação denominada “Integridade do Lago”, nas ilhas do lago Tchade e em localidades vizinhas para neutralizar os terroristas do Boko Haram e do Estado Islâmico na África Ocidental diz um relatório da força conjunta recebido pela AFP.

Segundo a força conjunta, a operação foi “um sucesso”, com a morte de 805 terroristas, “além da destruição ou apreensão de 44 veículos, 22 motos e diversas armas pesadas e leves.

Na operação estiveram envolvidos quase 3 mil soldados lançadas inicialmente pelos Camarões, Níger e Nigéria, às quais se juntou o Tchade “45 dias” após o seu lançamento.

A bacia do lago Tchade é uma vasta extensão de água e terrenos alagados onde os grupos jihadistas Boko Haram e seu rival, o Iswap, se estabeleceram nas diversas ilhotas da região.

Uma quantidade “significativa” de munição também foi apreendida e locais de fabricação de artefactos explosivos improvisados foram destruídos.