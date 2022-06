Founder Institute capacita empreendedores e mentores em matéria de agilidade para Startups

A Founder Institute promoveu nesta terça-feira, 7 de Junho, em Luanda, em colaboração com a Disrupsion Lab, um workshop sobre agilidade para Startups, com mais de 20 participantes, dos quais constam mentores e empreendedores.

Pedro José Mbinza

Durante a sua apresentação, Vivaldo Zacarías, Mentor da Founder Institute e Formador de Agilistas em Portugal, explicou de forma detelhada os caminhos que as empresas devem seguir, mantendo o foco na “agilidade”, olhando para os valores, princípios e metodologia, a fim de alcançar bons resultados.

Ao abordar a estrutura organizacional da agilidade para Startups, tendo em conta a pandemia da Covid-19, Vivaldo Zacarias argumentou que muitas empresas tiveram que mudar rapidamente a forma de ver o mundo para se manterem no mercado. Por esta razão, também considera que todas as empresas são startups, a julgar pela velocidade da inovação.

De acordo ainda com o mentor, existe um manifesto ágil que permite mais interacção entre indivíduos do que processo e ferramentas, mais software em funcionamento do que documentação abrangente, colaboração com o cliente acima da negociação de contrato e adaptabilidade é mais importante do que seguir um plano.



Noutra vertente falou também dos Objectivos e Resultados Chaves (OKR), que reduzem a interferência nas empresas, em finção da necessidade da partilha de informação sobre o plano estratégico da instituição.

Já no final do certame, a Directora da Founder Institute, Haymee Cogle, agradeceu a presença dos participantes que vieram com um espírito interactivo e sublinhou que há toda necessidade de sensibilizar os empreendedores a usarem esta metodologia com vista a iniciarem um projecto piloto de negócio no mercado nacional e internacional.

A agilidade operacional é um conceito que visa optimizar os processos e as práticas dentro de uma instituição ou empresa, com o intuito de chegar aos melhores resultados. Essa abordagem, além de produtividade, também possibilita a melhor organização das demandas e o dinamismo do trabalho.