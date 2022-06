Eleições Gerais de 2022: Missão europeia de observação eleitoral aguarda convite de Angola

A União Europeia reiterou a vontade e a disponibilidade para enviar uma missão de observação eleitoral a Angola e registou o interesse das autoridades e dos partidos nacionais.

A directora-geral para a África do Serviço de Acção Externa da União Europeia, Rita Laranjinha, abordou com as autoridades angolanas vários dossiês da vasta relação entre Bruxelas e Luanda, na visita que efectuou esta semana.



As eleições gerais de Agosto estiveram naturalmente em cima da mesa. A responsável europeia reuniu-se também com representantes dos principais partidos políticos.

“O que eu ouvi da parte de todos os partidos políticos foi que há um interesse nesta presença da União Europeia e, portanto, estamos agora a aguardar a formalização de um convite”, disse Rita Laranjinha, Directora-geral para África do Serviço de Acção Externa da União Europeia.



A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) esclareceu à Euronews que os convites serão formulados assim que o Tribunal Constitucional comunicar à CNE a lista dos partidos políticos e coligações apurados como concorrentes às eleições gerais do dia 24 de Agosto.