Matou ex-mulher com dois tiros em Felgueiras e entregou-se à GNR

Uma mulher de 46 anos foi baleada mortalmente pelo marido, à entrada de uma fábrica, esta segunda-feira, em Felgueiras. O atirador entregou-se à GNR pouco depois do crime.

Ao que o JN apurou, Sílvia Mendes, de 46 anos, estava a chegar ao trabalho, uma fábrica de calçado em Felgueiras, na companhia da irmã, quando foi surpreendida pelo homem com quem teve um relacionamento de vários anos e de quem se tinha separado há cerca de dois anos. Armado com uma caçadeira, o homem de 45 anos atingiu-a a tiro no peito e abdómen.

O atirador colocou-se, depois, em fuga, mas entregou-se pouco depois no posto da GNR de Lousada.

Sílvia Mendes ainda foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O crime, que terá ocorrido porque o homem não aceitou o pedido de divórcio feito por Sílvia Mendes, está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.