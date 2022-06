Homem que venceu lotaria condenado a prisão perpétua nos EUA

Micheal Todd Hill tinha ganhado 10 milhões de dólares, mais de nove milhões de euros, três anos antes de cometer o crime que o leva agora a passar o resto da vida na prisão.

Um homem, que ganhou a lotaria em 2017, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi condenado, na sexta-feira, a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo homicídio de uma mulher.

Segundo revela a imprensa norte-americana, Micheal Todd Hill foi condenado pela morte de Keonna Graham, de 23 anos, em 2020. A jovem foi encontrada sem vida, num quarto de hotel, com um tiro na cabeça.

Procuradores disseram que as imagens de videovigilância do hotel mostravam que Hill foi a única pessoa que esteve com a vítima no espaço e o homem viria depois a confessar o crime.

Hill alegou que disparou contra a mulher depois de perceber que esta estava a trocar mensagens com outros homens.

O homem, que não poderá recorrer da sentença, tinha vencido um prémio de 10 milhões de dólares, mais de nove milhões de euros, na lotaria.