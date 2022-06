Nadal vence Grand Slam pela 14ª vez

O tenista espanhol, Rafael Nadal, não deu grande hipótese a Casper Ruud e venceu, domingo, o Torneio de Roland Garros pela 14ª vez. Foi o 22º Grand Slam da carreira do maiorquino, que tem agora dois de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, adversário que derrotou nos quartos-de -final desta edição, e o suíço Roger Federer.

No Phillipe Chatrier, o norueguês (oitavo do mundo e vai subir a quinto) acusou em demasia a pressão de jogar a primeira final de Grand Slam da carreira e nunca mostrou argumentos para contrariar Nadal (entregou o segundo set com uma dupla falta…), com o espanhol, 36 anos acabados de fazer, a triunfar por 6-3, 6-3 e 6-0 em 2h20 de jogo, resultado demolidor e demonstrador da sua total supremacia em court.

No Grand Slam francês, Rafa tem agora o inacreditável registo de 112 vitórias e apenas três derrotas desde 2005.