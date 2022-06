Com a mediática chegada de Ten Hag ao Manchester United em busca de títulos, José Mourinho falou do período que passou por Old Trafford, onde se tornou responsável pelas últimas conquistas do clube, tendo aproveitado para desvalorizar as críticas que recebeu em função do estilo de jogo.

“As pessoas habituaram-se a ver-me em clubes onde se pensava que eu podia ganhar títulos, mas onde não era esperado que os ganhasse. Quando se tem uma carreira com tantas vitórias, ao ponto de parecer um ciclo, isso é algo esperado, as pessoas podem dizê-lo. Ganhei vários no Manchester United e agora Ten Hag pode fazer o mesmo”, começou por explicar, em declarações citadas no jornal Mirror.

“Pessoalmente não estou preocupado relativamente ao facto de ser substituído pelos mais jovens]. Não penso nem me foco em gerações, foco-me em qualidade, honestamente. É uma questão de motivação e de paixão. Sem paixão estás acabado. Sem pressão nos jogos grandes estás acabado. Conheço-me muito bem”, acrescentou.

“Nós, treinadores, é que vamos escolher quando queremos parar. Temo que as pessoas tenham de esperar muito tempo até eu parar”, rematou.

Recorde-se que José Mourinho abandonou o emblema de Manchester em 2019, depois de três anos ao serviço do clube. Desde então, passou pelo Tottenham e, neste momento, está prestes a fechar a primeira temporada na AS Roma, com a hipótese de conquistar a Liga Conferência Europa na próxima semana.