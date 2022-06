É oficial: Campeão AC Milan tem novos donos

O AC Milan oficializou nesta quarta-feira a mudança de dono. O emblema campeão de Itália passou a ser propriedade da Redbird Capital Partners.

O acordo, alcançado com a Elliott Advisors UK Limited foi formalizado agora, mas terá validade a partir de setembro, estando a transferência de posse sob avaliação durante o verão.

Gerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird, mostrou-se satisfeito com a realização do negócio e prometeu trabalho para elevar o AC Milan.

“Estamos honrados em fazer parte da ilustre história do AC Milan. A filosofia de investimento da RedBird e as conquistas no mundo do desporto mostraram que os clubes podem ter sucesso em campo com um perfil financeiro sustentável. Estamos ansiosos por iniciar uma parceria de longo prazo com o clube e continuar a impulsionar o AC Milan cada vez mais alto nos próximos anos”, disse.

Já Gordon Singer, sócio-gerente de Elliott, despediu-se do emblema milanês e falou das dificuldades encontradas na chegada ao clube.

“Quando a Elliott adquiriu o AC Milan em 2018, herdou um clube com uma história extraordinária, mas com sérios problemas financeiros e desempenho desportivo dececionante. O nosso plano era simples: criar estabilidade financeira e trazer o AC Milan de volta ao seu lugar de direito no futebol europeu. Penso que se pode dizer que atingimos ambos os objetivos”, afirmou.

O acordo, diz ainda o clube, ficou fechado por 1,2 mil milhões de euros, ficando o antigo dono com parte inferior da instituição e a RedBird com a maioria.