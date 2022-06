As arbitrariedades da primeira secretária do MPLA no Cunene.

Contra todas as expectativas do povo do Sul de Angola, em particular do Cunene, o deputado Ovídio Paula corre o risco de não voltar a figurar da lista de deputados do MPLA a Assembleia Nacional, para o mandato 2022-2027, por causa de uma suposta má fé da actual primeira secretária do partido Gerdina Didalelwa.

Em carta aberta endereçada ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, e subscrita por um antigo militante do MPLA na região, a Gerdina Didalelwa é atribuída a falta de bom senso e também incompetência, razão pela qual guerreia quadros de grande bagagem intelectual como o académico e político Ovídio Pahula.

Na carta, Gerdina, que também é governadora do Cunene é acusada de tribalista além de actos de nepotismo, ao excluir o interventivo e defensor do povo do Sul de Angola, Ovídio Pahula, supostamente por temer a sua ascensão, para em seu lugar ‘empurrar’ um seu parente. De resto, a carta fala por si.

A seguir o teor da carta aberta enviada ao Portal de Angola

2

3