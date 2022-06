Prémios Tigra Nova Garra elevam o novo talento nacional em seis áreas da sociedade

A GALA DE PREMIAÇÃO dos “PRÉMIOS TIGRA NOVA GARRA”, segunda edição, foi emitida pela Televisão Pública de Angola, dia 1 de Junho após o Telejornal.

De acordo com uma nota da organização enviada ao Portal de Angola, a Gala que teve lugar no passado dia 28 do mês de Maio, teve o propósito de premiar e elevar os novos talentos nacionais que se destacaram em diversas áreas da sociedade como Saúde, Artes, Meio Ambiente, Desporto, Ciência & Tecnologia & Mundo Digital e Música.

Hélder Garcia, artista plástico e designer, foi o vencedor da categoria de Artes. Levou para casa um milhão de kwanzas e já tem onde os investir.

Segundo o artista, este valor vai ajudá-lo a levar o seu projecto para o digital e expandir o seu talento para o mundo. Como artista, acredita que será uma mais valia. Hélder é autodidacta e admite que a participação no concurso foi uma óptima oportunidade de aprender mais com uma grande profissional, a jurada da sua categoria, Melhak Vieira, Fundadora e Curadora da JAHMEK Galeria de Arte Contemporânea.

Já o vencedor da categoria de Desporto reconheceu que nunca tinha conhecido a vitória fora da sua área de competição. Victor Hugo é atleta de Jiu Jitsu. Começou a sua carreira em 2012 e foi múltiplas vezes campeão nacional e internacional e vice-campeão africano. Actualmente, é faixa preta na modalidade.

Na área do Meio Ambiente, a gala premiou o jovem Marco Paulo. O vencedor do prémio não esteve fisicamente na Gala, mas fez uma intervenção em directo, na qual frisou a importância do prémio na sua profissão. Marco é formado em Geologia e dedica-se actualmente à Hidrogeologia, tendo participado em diversas expedições científicas e projectos. É o autor de um projecto de controlo de inundações premiado em Nuremberga, na Alemanha. Segundo a jurada da sua categoria, Iliandra Baptista, o dinamismo do jovem e o empenho na busca de soluções imediatas para preocupações ambientais, fez com que o geólogo fosse o vencedor da categoria Meio Ambiente.

A inclusão digital também foi uma das preocupações da Refriango nesta segunda edição dos Prémios Tigra Nova Garra.

Segundo o júri da categoria Ciência Tecnologia e Mundo Digital, Eng Mauro Sérgio, determinar o nome do vencedor foi uma tarefa difícil, dado que todos os projectos apresentados eram inovadores e inclusivos.

Neste universo de projectos promissores, destacou-se a jovem Elisa Capolo, engenheira informática, empreendedora e embaixadora de Women Techmakers Luanda, organização que empodera as mulheres em tecnologia.

Por seu lado, a jurada da categoria de Saúde, Ludmila Rangel, fez a sala levantar-se para uma homenagem aos profissionais de saúde que partiram no exercício da profissão, sendo este o momento mais alto da gala, na qual se elegeu a obstetra Stella Constantina como a vencedora na categoria.

Actualmente, a jovem é mestranda em Reprodução Humana. Stella Constantina actua na área de ginecologia e obstetrícia há quatro anos.

Também da área da Saúde saiu o vencedor do reconhecimento especial do Júri, o pediatra Kelson Francisco. Este prémio atribui-se a um concorrente que, mesmo não tendo sido escolhido pelo público, conta com um projecto inovador e promissor. Kelson Francisco é Director do Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca, no Lubango, e apresentou para o concurso um projecto ligado a cuidados com crianças diagnosticadas com cancro. Levou para casa quinhentos mil kwanzas oferecidos pela organização.

No final da Gala, que elegeu ainda Olinda Simeão na categoria da Música, a organização dos prémios, na voz da Directora de Marketing, Tânia Jardim, comentou que “os nomeados dos Prémios Tigra Nova Garra são a prova perfeita de que a juventude angolana está alerta, atenta e comprometida com o seu país. E que não tem dúvidas sobre a sua capacidade para criar uma Angola melhor, mais desenvolvida e socialmente justa.”

“Acreditar é a chave”, continuou relembrando que “estes jovens acreditaram e perseveraram, arriscaram, sacrificaram tempo com a família e os amigos. Insistiram uma e outra vez até serem ouvidos pelos seus pares, que os nomearam para estes prémios e os elevaram para que todos os pudessem ver”.

Através dos prémios Tigra Nova Garra, a Refriango pretende continuar a missão como empresa de contribuir para o desenvolvimento das comunidades, através de activações e plataformas que promovam a instrução, educação, colaboração, sustentabilidade e reconhecimento do talento nacional.