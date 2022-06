Barcelona ‘louco’ por Rúben Neves: Catalães dão três jogadores pelo médio

O interesse do Barcelona na contratação de Rúben Neves não é uma novidade, mas a imprensa espanhol traz esta sexta-feira mais detalhes sobre a operação que poderá levar o internacional português para a Catalunha.

Cientes das dificuldades financeiras que estão a enfrentar, os balugrana estão dispostos a colocar três jogadores na proposta para baixar o valor pedido pelo Wolverhampton para deixar sair o internacional português.

Segundo o jornal Sport, o Barcelona oferece Óscar Mingueza, Riqui Puig e Nico González ao conjunto inglês para abater o valor a pagar pela contratação de Rúben Neves. Os ingleses querem fazer uma grande venda com o médio português, mas, segundo a mesma publicação o agente do ex-FC Porto, Jorge Mendes, está inclinado a fazer negócio com o Barcelona.

Rúben Neves, que tem contrato com o Wolves até 2024 e está avaliado em 40 milhões de euros, revelou recentemente que pode sair do Wolverhampton.

“As nossas carreiras são bastante curtas, temos de aproveitar as oportunidades que aparecem. Claro que todos temos sonhos e temos de vivê-los num curto espaço de tempo. Vamos ver o que acontece. Não posso dizer muito sobre isso”, atirou o internacional português.