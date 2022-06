Paulo Pombolo garante: “Todas as estratégias da oposição fracassaram”

Paulo Pombolo surgiu este fim-de-semana em Muconda, na Lunda Sul, num comício do MPLA em tempo de pré-campanha, para dizer que todas as estratégias da oposição para vencer o partido do poder fracassaram, isto mesmo antes das eleições previstas para a segunda quinzena de Agosto.

O MPLA conta com a força do povo para alcançar a vitória, disse, na vila de Muconda, na província da Lunda Sul, este sábado, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo.

Paulo Pombolo recorreu à ironia para afirmar que o MPLA “dispensa kixikilas”. “Basta (soar) o apito para os militantes responderem, como prova a imagem de centenas de militantes deste município da província da Lunda-Sul, à semelhança do cenário constatado em outras regiões do país, onde o MPLA caminhou”, disse Pombolo, e citado pelo Jornal de Angola.

Para o secretário-geral do MPLA este cenário expressa lealdade e desfaz a falsa ideia dos adversários de que o “MPLA está moribundo”.

Paulo Pombolo criticou os partidos da oposição que “em resposta insistem no reavivamento do crónico argumento da fraude, recentemente condimentada com a suposta existência de um túnel que liga o Palácio Presidencial e a sede da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), há dias inaugurado”, referiu.

Sem citar nomes, o secretário-geral do MPLA acrescentou que “os protagonistas de tamanha infâmia desapareceram no dia da inauguração, por não terem provas para sustentar as acusações feitas”.

Disse ainda serem “os mesmos que no passado anteviam na alteração pontual da Constituição da República um pretexto para o Executivo adiar a realização das eleições gerais, previstas para Agosto próximo”.

Entretanto, e apesar da vitória dada como certa, o secretário-geral do MPLA não deixou de apelar para a necessidade de os militantes realizarem um trabalho de mobilização porta a porta, para que o partido eleja os cinco deputados pelo círculo provincial da Lunda-Sul.

Como argumentos, o secretário-geral do MPLA falou dos “ganhos registados nos últimos anos na província”, com destaque para os programas PRODESI e Kwenda que tiveram reflexos positivos na vida de mais de 6 mil famílias, e fez ainda referência aos avanços na reabilitação da Estrada Nacional 230, conclusão de 38 dos 91 projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), e à construção de cerca de 160 novas salas de aula, ingresso de cerca 1.500 novos professores para o sector da Educação, desde 2018.

Referiu-se, igualmente, aos ganhos no sector da Saúde na província. Além de contar com um novo Hospital Geral, o número de camas subiu de 286 camas, em 2018, para as actuais 629. Os médicos eram apenas 24 e agora são 104.

A oferta em energia eléctrica passou dos 35.6 Megawatt para 37,9, que beneficia mais de 25 mil famílias. O reforço no sistema de abastecimento de água permite uma capacidade de 300 metros cúbicos, contra os anteriores 280.

Paulo Pombolo foi à Lunda Sul, zona dimantífera mas uma das províncias mais fustigadas pelas desigualdades sociais, apresentar a obra do Governo e apelar ao voto no MPLA.