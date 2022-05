Judoca do Interclube sagra-se campeão africano

O Judoca angolano que milita na equipa do Ministério do Interior, Interclube, Edmilson Dengue Pedro “Bicho Papão”, conquistou, esta quinta-feira, 26, na Argélia, a primeira medalha de ouro no campeonato africano de Judo na categoria dos 66kg.

Para este feito, o jovem judoca de 25 anos, superou os seus oponentes nos cinco (05) combates iniciais, o que lhe permitiu classificar-se para final, tendo derrotado o marroquino Boushita Abderrahmane, por Ipon (pontuação máxima).

Bicho Papão é, actualmente oito (08) vezes campeão nacional, dez (10) vezes campeão provincial de Luanda, cinco (05) vezes vice-campeão nacional e oito (08) vice-campeonatos provinciais.



O atleta já representou as cores nacionais nos africanos de 2015 e 2018.

Vale lembrar que campeonato africano de Judo, teve início ontem na cidade de Oran (Argélia), termina à 29 de Maio.

Os atletas do Interclube, Edmilson Dengue Pedro “Bicho Papão” (-66kg), Acácio Cassule Quifucussa “Bebe Água” (-73kg), e Luísa José “Bad Lú” (-63kg), representam a selecção nacional.