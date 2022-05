Temas de Bangão no “Sons da Banda”

O projecto “Prova D’Art Miramar” deste sábado, faz uma homenagem ao malogrado músico Bangão, com temas e histórias da sua vida, a serem contadas, a partir das 6h00, numa edição especial, do programa radiofónico “Sons da Banda”.

Com transmissão na Rádio Luanda, o projecto tem nesta edição, como agrupamento convidado, a Banda Yetu, que vai acompanhar os músicos na interpretação de alguns temas emblemáticos do artista.

O realizador e apresentador do programa, Francisco Miguel “FM”, disse, esta terça-feira, ao Jornal de Angola, que estão criadas as condições, para uma homenagem à dimensão de Bangão. “Vamos trazer familiares e amigos para partilhar momentos da vida do artista, , que faleceu aos 19 Maio de 2015”, disse.

Herberto Xakimona, membro do projecto “Prova D’Art Miramar”, mostrou-se satisfeito pela escolha do espaço, sito no Largo Alioune Blondin Beye. “Bangão era um filho do Sambizanga e pela sua dimensão na música merece mais iniciativas do género”, adiantou.

A Banda Yetu vai acompanhar os músicos com uma formação composta por Lolito Benjamim (baixo), Cláudio (guitarra), Pepelo (ritmo), Zé Luís (ritmo), Platini (teclados) e Esteves Bento (congas).