Segurança e combate à corrupção discutidos em Washington por Tete António e Antony Blinken

Combate à corrupção, investimentos e mudanças climáticas foram alguns dos tópicos discutidos nesta quinta-feira, 26, em Washington no encontro entre o ministro das Relações Exteriores de Angola Tete António e o secretário de Estado americnao,Antony Blinken, disse o porta-voz do Departamento de Estado

Ned Price afirmou que Blinken e António “discutiram o nosso empenho mútuo numa relação bilateral forte baseada nos nossos interesses comuns e em combater a corrupção e aumentar os investimentos”.

“Eles passsaram também em revista o progresso face à crise climática e a promoção da segurança regional e cooperação entre as nações do Atlântico que compartilham desafios marítimos e oportundiades na bacia do Atlântico”, acrescentou o porta-voz sem dar outros pormenores.

Antes do encontro, em curtas declarações à imprensa o secretário de Estado americano disse que os dois paises têm “uma crescente parceria e interesses de preocupação mútua, comércio, clima e governação”.

Blinken afirmou ainda que os Estados Unidos esperam ter uma colaboração futura sobre a segurança e transparência”, dizendo “aplaudir a agenda de reformas que Angola está a seguir, nos campos político e económico, que estão a ter um impacto real”.

Na mesma ocasião o ministro angolano disse que as conversações iriam servir também “questões regionais tendo em consideração o papel do envolvimento dos Estados Unidos em África e também o papel de Angola em África”.

As conversações de hoje duraram cerca de uma hora.