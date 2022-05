Luto: Restos mortais de D. Kevanu repousam no Omupanda

Os restos mortais do primeiro bispo emérito da Diocese de Ondjiva, D. Fernando Guimarães Kevanu, falecido quarta-feira, aos 86 anos, por doença, foram, esta terça-feira, a enterrar, no cemitério da Missão Católica de Omupanda.

A cerimónia fúnebre, antecedida de uma missa de corpo presente, foi orientada pelo bispo da Diocese de Ondjiva, D. Pio Hipunhati no pátio do bispado, residência onde viveu vários anos.

O acto foi testemunhado pela governadora do Cunene, Gerdina Didalelwa, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, D. Giovanni Gaspari, arcebispos de Luanda e do Lubango, Filomeno Vieira Dias e Gabriel Mbilinge, pelos bispos das dioceses do Dundo, Caxito, Uíge, Menongue e Namibe. Centenas de fiéis prestaram, igualmente, homenagem ao bispo emérito da Diocese de Ondjiva.