Huawei e Unitel assinam acordo-quadro para fortalecer parceria

A Unitel e a Huawei assinaram um acordo de três anos para estabelecer uma base sólida para uma cooperação de longo prazo no futuro. O acordo-quadro consiste na solução de série completa, incluindo a Rede de Acesso por Rádio (RAN), Transmissão e serviços inovadores como Serviço Residencial, solução CEM e Dinheiro Móvel para iluminar o futuro digital da indústria das telecomunicações da sociedade angolana.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, através desta parceria sólida com a Huawei, a Unitel irá aumentar continuamente a capacidade e cobertura da rede, incubar a inovação 5G, fornecer melhores serviços e aprimorar a experiência ideal do usuário. Com a tecnologia avançada, a Unitel vai juntar-se à Huawei, o principal fornecedor de soluções TIC para construir a rede mais robusta e substancial, marchando para uma nova era de telecomunicações verdes e de baixo carbono

Enquanto isso, a Huawei está comprometida em ajudar a Unitel a acelerar a modernização de energia e a economia de OPEX por meio da energia digital do site e promover a transformação digital na plataforma de O&M para uma rede estável e segura. A evolução técnica impulsionará a cooperação mútua de negócios, a Huawei não poupou esforços para construir a experiência de usuário mais forte em Serviços Residenciais e Dinheiro Móvel, liberando o potencial da rede para alcançar o crescimento sustentável dos negócios.

Miguel Geraldes, Director Geral da Unitel, afirmou que a Huawei e a Unitel mantiveram uma parceria de confiança a longo prazo. À medida que a digitalização continua, esta parceria permitirá ainda mais à Unitel melhorar a experiência do utilizador e melhorar a eficiência de O&M. A Unitel está empenhada em acelerar a digitalização da indústria com os principais fornecedores de TIC para iluminar o desenvolvimento industrial e de Angola.

Chu Xiaoxin, CEO da Huawei Angola, expressou gratidão pela confiança e apoio depositados na Huawei, e mostra a confiança na futura cooperação com a Unitel. Desde que entrou no mercado angolano em 2002, a Huawei tem estado empenhada em trazer tecnologias de ponta e soluções avançadas para a sociedade angolana. Através desta parceria reforçada, a Huawei está disposta a aumentar os investimentos locais seguindo o caminho da colaboração futura para acelerar a transformação digital na sociedade angolana, facilitar a evolução sustentável da rede e desbloquear novos valores de conectividade.

De referir que a Unitel é a maior operadora de telecomunicações e pioneiro técnico no mercado angolano. A sua rede cobre todas as principais áreas populacionais, com cerca de 14 milhões de assinantes e uma participação de mercado de 80%.