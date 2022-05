Guiné-Bissau com maior número de deputados em África

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, afirmou esta quinta-feira (26) que o país tem o maior número ‘per capita’ de partidos políticos do mundo e o maior número de deputados no parlamento em toda a África.

“Se disser às pessoas que temos 102 deputados, logo de início até apanham um choque, mas é a nossa realidade. Infelizmente, gostamos de arranjar tachos, não olhamos para a realidade do país, mas com o tempo vamos corrigir tudo isso”, observou o chefe de Estado guineense.

Sissoco Embaló falava no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, momentos antes de viajar para a Guiné Equatorial, onde vai participar numa cimeira extraordinária da União Africana (UA).

A cimeira vai analisar os mecanismos de os Estados africanos constituírem um fundo para financiar acções de combate ao terrorismo e de luta contra as alterações de regimes constitucionais por vias não democráticas, adiantou o líder guineense.

“Eu mesmo fui vítima dessa situação”, observou Sissoco Embaló, referindo-se à tentativa de golpe de Estado de que foi alvo em 01 de Fevereiro.

Questionado sobre o processo da formação do futuro Governo de iniciativa presidencial, Embaló disse que já fez o convite para que o executivo integre todos os partidos com assento no parlamento.

O chefe de Estado dissolveu o parlamento a semana passada, manteve no cargo o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, e o vice-primeiro-ministro, Soares Sambu, e convocou eleições legislativas antecipadas para 18 de Dezembro.

O Presidente guineense esclareceu que não poderia convidar todos os partidos do país.

“A Guiné-Bissau é o país do mundo com maior número de partidos políticos ‘per capita’”, observou Umaro Sissoco Embaló, que quer transparência nas próximas eleições legislativas antecipadas, salientando que a presença dos partidos representados no parlamento poderá dar essa garantia.