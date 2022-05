Angola administrou 35.726 doses de vacinas

Angola administrou, nas últimas 24 horas, 35.726 doses de vacinas, nos diferentes Postos de Vacinação de Alto Rendimento, de acordo com os dados do boletim informativo da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) distribuída ontem à imprensa.

Segundo o boletim diário divulgado esta quarta-feira, as províncias de destaque são Uíge (5726), Huambo (5497), Huíla (5022), Luanda (4297) e Moxico (2152).

O cumulativo aponta para 19 262 343 doses administradas, sendo 12 566 216 com uma dose, 6 722 557 com doses completas, 480 242 com doses de reforços.

Segundo o boletim informativo da DNSP, o Huambo vacinou 5.313 pessoas, Luanda (4.069), Huíla (3.774), Bié (2.400) e Uíge (2.191).

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Angola, em Março de 2021, foram administradas 19.209.412 doses. Deste número, 6. 700.873 pessoas têm imunidade completa e 12.533.564 com apenas uma dose.