Presidente da República inaugura nova sede da Comissão Nacional Eleitoral

O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou, esta quinta-feira, em Luanda, a nova sede da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), um edifício imponente de três pisos construído de raiz e dispõe de um Centro de Escrutínio Nacional e gabinete para os comissários.

Orçada em 44 milhões 731 mil e 750 dólares, a nova sede da CNE está localizada no bairro dos Coqueiros, na Mutamba, próximo ao estádio de futebol com o mesmo nome e foi construída no mesmo espaço onde funcionou a antiga fábrica de refrigerante Mission.



O edifício leva o nome de Margaret Anstee, a diplomata britânica que representou em Angola o Secretário Geral das Nações Unidas no início da década de 90, quando Angola se abriu à Democracia multipartidária e realizou as suas primeiras eleições (1992).

Em declarações ao Jornal de Angola, aquando do anúncio da construção da referida infra-estruturas, em Julho de 2020, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, referiu que a nova sede da CNE vai permitir ao Estado poupar elevadas somas em dinheiro.

Salientou que, pelo facto de as actuais instalações da CNE não estarem preparadas para acolher todos os serviços inerentes à instituição, eram obrigados a alugar o Centro de Convenções de Talatona (CCT).

“É por essa razão que, na altura das eleições gerais, o Centro de Escrutínio era instalado no Centro de Convenções de Talatona”, aflorou o porta-voz da CNE.



Lucas Quilundo não precisou quanto é que o Estado gastava com o aluguer daquele espaço, mas disse não se tratar de pouca verba. “Os custos pela sua ocupação, pelo longo período que dura o processo eleitoral, são elevados”, aclarou.

Ressaltou que as actuais instalações da CNE, localizada na Rua Amílcar Cabral, perto do largo da Maianga, não se encontram bem acomodadas, na medida em que divide o espaço com outras entidades, tais como agência bancária, escritórios de diversas entidades, públicas e privadas, e com áreas residenciais.