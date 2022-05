Operação “vizinho seguro” tira de circulação mais de 20 cidadãos e 10 armas de fogo

A Polícia Nacional de Angola (PNA), em Luanda procedeu, recentemente, a detenção de 26 cidadãos nacionais, implicados na prática de crimes de natureza diversa e apreendeu um total de 12 armas de fogo do tipo metralhadora e AKM-47, bem como, 25 armas brancas, entre catanas e facas.



Segundo o porta-voz de Luanda, Superintendente – Nestor Goubel que falava em conferência de imprensa, na parada da Unidade de Reacção e Patrulhamento, a detenção e apreensão, foi resultado de uma operação denominada “Vizinho Seguro”, realizada pelas forças da ordem pública e do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), cujo objectivo foi reforçar o sentimento de segurança pública.



Na sequência, foi possível desmantelar dois grupos de supostos marginais, que tiravam o sossego dos munícipes de Cacuaco e apreender vários aparelhos de ar condicionado, tvs plasma, câmaras de vigilância, botijas de gás, uma motorizada de marca Keweseki, e outros utensílios que se encontravam em posse dos mesmos.



Nestor Goubel avançou ainda que, os municípios com maior incidência criminal foram Cacuaco, Cazenga e Kilamba-Kiaxi.

Refira-se que, os indiciados já estão sob custódia do Ministério Público, para os trâmites legais.