Mbappé decidiu ficar no Paris Saint-Germain, avança o L’Équipe

O internacional gaulês vai assinar, à partida, um novo contrato, válido por três temporadas, com o vigente campeão da Ligue 1.

É o fim de uma novela que manteve o mundo do futebol em suspense durante vários meses: após o término do contrato a 30 de Junho, Kylian Mbappé vai assinar um novo vínculo com o Paris Saint-Germain.

O diário L’Équipe avançou, ao início da tarde deste sábado, que jogador e clube chegaram a acordo, sendo que falta apenas assinar o novo contrato que, à partida, será de mais três anos.

O mesmo meio de comunicação dá conta que a “reviravolta parece impossível” e que poucas ou nenhumas hipóteses terá o Real Madrid de sonhar, neste momento, com um Mbappé vestido de blanco na época 2022/23.