Macky Sall elogia governação de João Lourenço

O Presidente do Senegal, Macky Sall, felicitou o Chefe de Estado angolano João Lourenço pelos esforços empreendidos para o desenvolvimento económico e social de Angola e pela sua contribuição no progresso do continente africano.

Na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, 25 de Maio, no Palácio Presidencial, em Luanda, o Presidente senegalês saudou igualmente a iniciativa de Angola de abrir uma embaixada no Senegal e de o convidar para uma visita de Estado no quadro da nova era de relações diplomáticas.

“Eu aceitei com muito prazer o convite e decidi também abrir uma embaixada do Senegal aqui em Luanda. Nós vamos continuar com essas relações de colaboração, de parceria, nos domínios bilaterais e também desenvolver os aspectos de comércio e de investimentos entre os nossos dois países, de forma a elevar ao nível superior as nossas relações políticas e diplomáticas”, referiu.

Macky Sall disse que Angola e Senegal pretendem favorecer as trocas e partilhas de experiências nos sectores chaves de desenvolvimento económico e social, pois têm desafios de melhorar as suas economias num contexto muito difícil, marcado pelos efeitos da pandemia da COVID-19 e pelo impacto da guerra na Ucrânia.

Para o Presidente do Senegal, o encontro com o seu homólogo angolano, João Lourenço, serviu igualmente para impulsionar as relações de amizade e cooperação entre os dois países.

Macky Sall também saudou o Dia de África, ontem assinalado, e considerou o primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, um resistente líder do continente que inspirou o desenvolvimento de Angola.