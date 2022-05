Macky Sall é o primeiro chefe de Estado do Senegal a visitar Angola

O Palácio Presidencial de Luanda engalanou-se para receber o Presidente do Senegal, Macky Sall, no primeiro de três dias de visita, a primeira de um chefe de Estado senegalês a Angola. O grande objetivo da visita passa por impulsionar as relações de amizade entre os dois países, na sequência da abertura de uma embaixada angolana em Dakar.

Macky Sall, que é também o presidente em exercício da União Africana, foi recebido pelo homólogo, João Lourenço. Os dois chefes de Estado falaram a uma só voz para reclamar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU por considerarem que não serve os interesses do continente africano.

Amigos, amigos, mas os negócios não ficaram à parte e o encontro ficou marcado pela assinatura de vários acordos de cooperação, com destaque para a parceria para a exploração petrolífera. Macky Sall anunciou ainda que iria seguir o exemplo angolano e abrir uma embaixada do Senegal em Luanda.