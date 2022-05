Jogador do Benfica denuncia insulto racista na final da Taça de Portugal

Nilson Miguel afirmou que não admite tal atitude e que vai agir nos locais competentes.

A final da Taça de Portugal de futsal, jogada na tarde do último sábado, teve vários momentos quentes. Depois do apito final, soube-se de um episódio lamentável, denunciado por Nilson Miguel.

O fixo do Benfica recorreu às redes sociais para afirmar que foi alvo de insultos racistas “por parte de um colega de profissão”. A identidade do responsável não é dada, assumindo-se que se tratou de algum jogador do Sporting, emblema que disputou e venceu a Taça às águias.

“Condeno-me por não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado do jogo. Deveria ter marcado uma posição. De qualquer das formas, irei tratar deste assunto no local apropriado. Como é normal, existem picardias durante os jogos, mas não pode valer tudo”, começou por escrever no Instagram.

O internacional português disse ainda ser orgulhoso das suas origens e não aceitar ser alvo de insultos racistas.

“Quem me conhece, sabe que não sou muito interventivo nas redes sociais, mas não posso aceitar uma situação destas. Sou pai e educo o meu filho para que tenha orgulho nas suas origens. Que não se sinta inferiorizado ou permita que seja ofendido por quem quer que seja”, concluiu.