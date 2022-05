Eleições Gerais de 2022: Presidente da República garante: “Convocação das eleições deverão ocorrer depois da reunião do Conselho da República”

O Presidente da República, garantiu esta quinta-feira, em Luanda, que a convocação das eleições gerais de Agosto próximo está dependente da realização de uma reunião do Conselho da República e deverá ocorrer dentro dos 30 dias que antecedem o fim do presente mandato. João Lourenço fez estes pronunciamentos após a inauguração da nova sede da Comissão Nacional Eleitoral, denominado, edifício Margareth Anstee, na baixa da cidade de Luanda.

Após a inauguração do imponente edifício de três pisos construído de raiz para albergar a nova sede da Comissão Nacional Eleitoral e que dispõe de um Centro de Escrutínio Nacional e gabinete para os comissários eleitorais, o Presidente da República, foi convidado a falar aos angolanos, num formato de conferência de imprensa, tendo respondido a quatro questões, todas dos órgãos de comunicação social públicos.

Neste espaço, João Lourenço, garantiu que a convocação das eleições gerais de Agosto próximo está para breve, na medida em que, segundo a lei, o Presidente da República deve convocar as eleições 90 dias antes do término do seu mandato, que deverá ocorrer a 26 de Setembro do ano em curso.

Questionado se há uma data prevista para a convocação das eleições, o Presidente da República, sem adiantar datas, sublinhou que após a inauguração da nova sede da CNE, o passo seguinte deverá ocorrer tão logo se realizar a reunião do Conselho da República, tendo garantido que, nos dias que se seguirão, os angolanos poderão saber a data exacta da realização das quintas eleições, por sinal, um pleito que tem sido aguardado com bastante expectativa pelos eleitores e os partidos políticos.

Entretanto, em relação a acusação da existência de um suposto túnel que liga a nova sede da Comissão Nacional Eleitoral ao Palácio Presidencial, proferidas por um político da oposição, João Lourenço, que visitou as instalações do edifício considerou tais declarações como irresponsáveis.

Em gesto de conclusão, o Chefe de Estado não perdeu a oportunidade para apelar aos angolanos e, de modo particular, aos líderes políticos que a disputa das eleições deve ser realizada dentro dos marcos da lei e das regras cívicas para no final ser transformada numa festa para os angolanos.

Orçada em 44 milhões 731 mil e 750 dólares, a nova sede da Comissão Nacional Eleitoral está localizada no bairro dos Coqueiros, na Mutamba, próximo ao estádio de futebol com o mesmo nome e foi construída no mesmo espaço onde funcionou a antiga fábrica de refrigerante Mission.

O edifício leva o nome de Margaret Anstee, a diplomata britânica que representou em Angola o Secretário-Geral das Nações Unidas no início da década de 90, quando Angola se abriu à Democracia multipartidária e realizou as suas primeiras eleições em 1992.