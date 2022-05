Angola e Senegal assinam acordo de cooperação no domínio de petróleo e gás

A República do Senegal, que se prepara para começar a explorar petróleo, conta agora com o apoio de Angola neste domínio, depois do acordo assinado entre os dois países para cooperação no sector de petróleo e gás.

“O Senegal pode contar com Angola na troca de experiências. Temos um instituto de petróleos. Temos hoje, para além da Sonangol, a nova Agência Nacional de Petróleo e Gás que funciona como concessionária. Portanto, todas elas estão à disposição do Senegal para ajudar a entrar para este mundo do petróleo e obter sucesso a favor da economia senegalesa”, garantiu o Presidente da República, João Lourenço, na conferência de imprensa, realizada esta quarta-feira, 25 de Maio, no Palácio Presidencial, por ocasião da visita de Estado do Presidente do Senegal, Macky Sall.

João Lourenço destacou que a visita à Angola do Presidente Macky Sall visa o relançamento das relações de amizade e de cooperação entre os dois países.

Para o Chefe de Estado angolano, “o Senegal é um país muito importante no contexto africano, um país influente, com uma rica história, com uma cultura bastante profunda, com uma ciência que não é de desprezar e uma economia estável, sobretudo na sua situação política”.

O Senegal, acrescentou o Presidente da República, tem sabido manter a estabilidade política, realizar regularmente eleições gerais, quase sempre aceites pelos concorrentes. “Isso, portanto, leva-nos a concluir que é um país em quem devemos apostar no reforço das relações de amizade e de cooperação”.

Além do acordo de cooperação do domínio do petróleo e gás, Angola e Senegal assinaram um outro acordo no domínio da ciência.

João Lourenço disse que no Senegal existem “quadros de muito valor”, cientistas, institutos de investigação internacionalmente reconhecidos pela produção de produtos farmacêuticos, vacinas e outros.

“Portanto, Angola só tem a ganhar em ter esta cooperação com o Senegal neste domínio”, realçou.

O Presidente da República deu a conhecer foi convidado a realizar uma vista oficial ao Senegal, assim que for possível.

“Somos todos países africanos, temos tudo em comum. Dizer que aceito o convite que me endereçou está manhã na conversa tête-à-tête que tivemos. Na primeira oportunidade, vou realizar a visita de Estado ao Senegal”, afirmou.