PGR pondera emiitir mandado de captura internacional para Isabel dos Santos

O procurador-geral da República, Helder Pitta Gróz, rejeita que haja conversações com a empresária angolana e não exclui a possibilidade da emissão de um mandado internacional de captura

De acordo com uma notícia da estação de televisão portuguesa, SIC, o procurador-geral de Angola, deu a conhecer que Isabel dos Santos rejeitou muito recentemente ser interrogada nos Países Baixos no âmbito dos processos judiciais que decorrem contra ela em Angola, Portugal ou mesmo nos Países Baixos onde a empresária sediou várias das suas empresas.

Perante esta recusa, e não havendo quaisquer conversações para uma solução extra-judicial dos conflitos que opõe a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos à justiça angolana, Hélder Pittra Grós admitiu que está em cima da mesa a possibilidade da emissão de um mandado internacional de captura visando a empresária que vive entre o Dubai e Inglaterra com passagem por Barcelona, em Espanha.

Segundo o procurador-geral, há anos que a justiça angolana tenta ouvir as explicações de Isabel dos Santos. Em Luanda, a filha do ex-presidente é visada em 2 processos cíveis e 4 processos-crime pelo alegado desvio de 5 mil milhões de dólares dos cofres do Estado.

Em declarações à SIC, o Procurador-Geral de Angola revela que ainda há pouco tempo estiveram bem próximo da suspeita, mas sem sucesso.

A PGR de Angola não esclarece o que estaria Isabel dos Santos a fazer nos Países Baixos (Holanda), sendo que esse é um país onde estavam sediadas várias sociedades da empresária e do seu marido, entretanto falecido, e onde correm também vários processos judiciais.