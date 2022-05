EUA: Pelo menos 19 crianças morreram em tiroteio numa escola primária do Texas

O massacre do Texas entra para a lista como o segundo mais mortal ocorrido nos Estados Unidos. Na última década, os massacres em escolas resultaram na morte de mais de 40 crianças e de uma dezena de adultos. E os atiradores são jovens entre os 18 e 20 anos.

Em Uvalde, uma zona rural no estado norte-americano do Texas, um jovem de 18 anos, matou 19 crianças, entre os 5 e os 11 anos, e dois adultos, um deles um professor.

É o mais violento tiroteio numa escola desde o massacre na Sandy Hook Elementary há uma década – morreram 20 crianças e seis adultos – e dez dias depois de um outro crime de ódio ter provocado a morte a uma dezena de pessoas, na sua maioria negras, em Bufallo, no estado de Nova Iorque. Um e outro ataque foram perpetrados por jovens com menos de 20 anos.

O massacre ocorreu pouco antes do meio-dia, na Robb Elementary School, uma escola primária em Uvalde, uma pequena cidade rural próxima de San António, no estado do Texas, numa altura em que os alunos se prepararam para as férias do Verão.

O atirador, identificado pelas autoridades como um jovem de 19 anos que frequentou o secundário numa escola próxima, foi abatido pelas autoridades no local.

Entre as crianças, há quem tenham testemunhado a morte dos seus colegas de escola e amigos, no que constitui um acontecimento traumático que os acompanhará para a vida.

Biden reagiu, por agora, de forma emocionada, mas ainda não avançou com medidas concretas para contrariar a facilidade com que os cidadãos nos Estados Unidos têm acesso a armas.

O presidente norte-americano disse que este tipo de acções “é simplesmente doentio”, para acrescentar: “Onde, por amor de Deus, é que está a nossa espinha dorsal, a coragem de fazer mais e enfrentar os lobbies? É hora de transformar a dor em acção”, sendo que não acrescentou medidas concretas quanto a essa transformação.

O tiroteio ocorreu em dia de eleição no Texas, as eleições intercalares, em que os eleitores do estado votam na segunda volta das eleições primárias, com o estado, tal como o país, dividido por sérias divergências em matérias de imigração e aborto.

Os tiroteios em escolas são relativamente frequentes nos Estados Unidos, acentuando por isso a ansiedade e angústia dos pais em todo o país. Em 2022, temos este massacre em Uvale, Texas, em 2012, um outro massacre na Sandy Hook, em Newton, no Connecticut, quando seis funcionários de uma escola foram mortos e com eles 20 crianças, algumas com 6 anos. Em 2018, um atirador matou 17 pessoas na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida, foi Nikolas Cruz e tinha 19 anos.