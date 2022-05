Basquetebol: Petro de Luanda defronta FAP na Liga Africana de Basquetebol

A fase final da BAL, Liga Africana de Basquetebol, começou a 21 e termina a 28 de Maio em Kigali, a capital ruandesa. Nesta quarta-feira o Petro de Luanda defronta FAP.

Nas meias-finais, os angolanos do Petro de Luanda vao defrontar os camaroneses da FAP, clube onde actua o internacional cabo-verdiano Joel Almeida, isto enquanto o Zalamek vai medir forças com a US Monastir.

Recode-se que nos quartos-de-final, os angolanos do Petro de Luanda venceram os marroquinos da AS Salé por 102-89, os egípcios do Zamalek derrotaram os guineenses do SLAC por 66-49, os tunisinos da US Monastir esmagaram aos sul-africanos do Cape Town Tigers por 106-67, e por fim os ruandeses do REG perderam em casa frente aos camaroneses da FAP por 63-66.

Pelo segundo ano consecutivo, naquela que é a segunda edição da prova, todos os jogos a partir dos quartos-de-final decorrem em Kigali.

As meias-finais decorrem a 25 de Maio.