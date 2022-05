Eleições Gerais de 2022: Presidente da CASA-CE afirma que as próximas eleições serão as mais difíceis para o MPLA

O Líder da CASA-CE, economista Manuel Fernandes, afirmou hoje, terça-feira, 24, que as eleições gerais previstas para Agosto próximo serão as mais difíceis para o MPLA, partido que governa Angola há mais de quatro décadas.

Por: João Nazaré

Como fundamento para as suas alegações, Manuel Fernandes apontou para o elevado nível de literacia e aguçado sentido crítico da juventude, a grande maioria da população angolana, que, decididamente, segundo o parlamentar, há de avaliar sem paixões os actores políticos com base na realidade presente.

No rolo de factores que concorrem para que as eleições gerais de 2022 sejam as mais difíceis para quem governa e competitivas para os demais concorrentes, o número 1 da CASA-CE citou também a ausência de Eduardo dos Santos um hábil conhecedor dos meandros da fraude eleitoral.

A boa capacidade de organização das forças política na Oposição, fruto da experiência adquirida nas eleições anteriores aliada à dura realidade concreta dos angolanos, exposta sem censura através das redes sociais, tornam, segundo Manuel Fernandes, as eleições gerais mais difíceis para o partido que governa.

Em sede da grande entrevista concedida à TV Raiar, uma televisão digital em franco crescimento, Manuel Fernandes voltou a criticar o mau desempenho dos órgãos de comunicação social públicos, quem têm os noticiários preenchidos com actividades políticas do MPLA, referindo, que a nível dos órgãos públicos o irritante ordens superiores continua presente e activo nas redacções. “Tenho dito, que a nível dos órgãos públicos o elemento ordens superiores ainda está vivo, ainda não morreu,” afirmou o candidato a Presidente da República pela lista da CASA-CE.

À frente dos destinos políticos da CASA-CE desde 16 de fevereiro de 2021, Manuel Fernandes assegurou que a Coligação que dirige goza de boa saúde política, reflectida na coesão interna dos seus órgãos e dirigentes, representados nos 164 municípios do País.

No âmbito do processo eleitoral em curso, o também membro do Conselho da República lembrou que na primeira quinzena de Junho a Coligação vai apresentar aos angolanos o seu Programa de Governo e o seu Manifesto eleitoral.