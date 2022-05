Barcelona em revolução pensa em Rúben Neves

O médio do Wolverhampton continua no radar do Barcelona, que enfrenta uma autêntica revolução no plantel.

A possibilidade de Rúben Neves mudar-se para a Catalunha, na próxima época, tem vindo a ganhar força nos últimos dias, pese embora o período turbulento por que passa o “Barça” e o assédio de clubes como o Manchester United e o Arsenal pelo médio internacional português, de 25 anos.

Segundo refere o sítio “Don Balón”, Joan Laporta, presidente do Barcelona, conta com as boas relações com os donos dos Wolves e a ajuda do amigo Jorge Mendes, que agencia o jogador, para garantir a contratação de Rúben Neves, visto como uma opção segura para competir com Sergio Busquets no meio-campo dos “blaugrana”.

Ainda assim, os valores colocados em cima da mesa pelo clube inglês, cerca de 88 milhões de euros pelo passe do médio, são proibitivos para o atual Barcelona, que tenta baixar as pretensões do Wolverhampton, ao qual deverá devolver Adama Traoré.

O Barcelona procura ganhar liquidez, também, com a venda de vários excedentários, casos de Umtiti, Luuk de Jong ou Lenglet. Em aberto estão ainda os dossiers de Memphis Depay e Sergiño Dest. A estes junta-se Frenkie De Jong, que Xavi pretende manter no plantel, mas que está a ser cobiçado pelo PSG.