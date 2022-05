MPLA propõe mulher para vice-Presidência da República

O Comité Central do MPLA, partido do poder em Angola, aprovou a lista de candidatos a deputados à Assembleia Nacional, que coloca, em primeiro lugar, o atual Presidente e aponta uma mulher para a vice-presidência.

De acordo com o comunicado final da I reunião extraordinária do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), foi aprovada a lista geral de candidatos a deputados à Assembleia Nacional para o quinquénio 2022-2027, com 580 votos a favor, correspondentes a 94,5% dos votos, 23 votos contra e 11 abstenções.

A lista apresenta como cabeça de lista o líder do MPLA, João Lourenço, seguido de Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, atual secretária de Estado das Pescas, diretora do Centro de Botânica da Universidade Agostinho Neto e candidata a vice-presidente da República.

Em terceiro, surge o nome de Carolina Cerqueira, candidata a presidente da Assembleia Nacional, que ocupa agora o lugar de ministra de Estado para a Área Social.

Caso o MPLA vença as eleições que se realizam em agosto deste ano, Angola terá pela primeira vez na sua história uma mulher vice-presidente.

No discurso de abertura da reunião, o líder do MPLA, João Lourenço, informou que a não inclusão do atual vice-Presidente, Bornito de Sousa, como candidato ao mesmo cargo, foi em obediência a um pedido seu.

Na sua intervenção durante a reunião, Bornito de Sousa justificou que fazia sentido a “renovação geracional (para entre os 45 e os 55 anos em média) que poderia eventualmente coincidir com o equilíbrio de género”, e de que deu conhecimento ao presidente do partido.

“Corrigir o que está mal”

“[Considero] necessário, importante e premente fazer a aproximação geracional da alta liderança do Estado em relação à idade média da maioria eleitoral e da população em geral, que são bastante jovens”, salientou.

Na lista de candidatos, estão também os nomes de Luísa Damião, atual vice-presidente do MPLA, de Bornito de Sousa, e de Fernando da Piedade Dias dos Santos, atual presidente da Assembleia Nacional.

Na reunião de hoje, o Comité Central do MPLA foi informado sobre o projeto de programa de Governo e do manifesto eleitoral do MPLA, remetendo a sua aprovação para a sua sessão extraordinária a realizar-se em 02 de junho próximo.

Os membros do Comité Central encorajaram o líder do MPLA a continuar com as ações em curso, com o espírito de “corrigir o que está mal, melhorar o que está bem”, reforçado com o primado de que “o MPLA é a força do povo”.

O comunicado salienta que, no âmbito da implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, os membros do Comité Central congratularam-se com os resultados alcançados na materialização de vários programas de caráter socioeconómico, “que estão a melhorar as condições de vida das populações, e refletem substanciais contribuições para o desenvolvimento sustentável do país”.

Angola vai realizar as suas quintas eleições gerais em agosto deste ano, estando em curso o seu processo de preparação.