Líderes da sociedade civil da CPLP debatem impacto da guerra na Ucrânia

“Organização da sociedade civil angolana lança-se na arena internacional, estendendo o tapete de solidariedade ao povo ucraniano”.

Por: Pedro José Mbinza

O Presidente da Associação Africana para os Estudantes de Ciências Sociais, António Ambrósio, reúne-se nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 13h00, em videoconferência com o Presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, e com o Representante da Comunidade dos Ucranianos Residentes no Brasil, Vitorio Syrotuik, com vista a consolidar as relações e abrir novos horizontes de cooperação.

O evento surge depois da realização de um certame em gesto de solidariedade às vítimas civis na Ucrânia, que contou com a participação do Chefe Interino da Embaixada da Ucrânia em Angola, Andrii Chornopyskyi, e de várias elites académicas angolanas, como economista, sociólogo, analista em relações internacionais e advogado forense. Estiveram presentes também entidades diplomáticas, com destaque para Constantin Zelenty, chefe de Missão Adjunto da República Federal da Alemanha em Luanda, e Josef Smetz, Embaixador do Reino da Bélgica em Angola.

Há sinais de que este encontro vai produzir resultados satisfatórios e entrará na história por ser a primeira associação da sociedade civil angolana a promover um encontro internacional que coloca no centro da discussão questões ligadas à invasão russa à Ucrânia, já que o governo angolano mantém a neutralidade, pois, segundo o Presidente desta organização a maior preocupação está ligada às injustiças, massacres e tantas outras práticas que têm abalado a comunidade internacional.



Perfil dos representantes das organizações dos três países da CPLP

António Daniel Ambrósio, Presidente da Associação Africana para os Estudantes de Ciências Sociais, nasceu a 22 de abril de 2000, no município de Luanda, distrito urbano da Maianga, bairro Rocha Pinto. Desde muito cedo, despertou o interesse em questões ligadas aos direitos civis, com destaque para os direitos humanos. Aos 16 anos participava activamente em diversas actividades das organizações não governamentais, sendo que também promovia iniciativa do género, sobretudo debates e palestras nas escolas da sua comunidade.

Tem passagem pelo Fórum das Organizações não Governamentais e Associação Cristã de Jovens. Por conta de uma diversidade de experiência em assuntos sociais, em 2021 idealiza e convida alguns estudantes de universidades angolanas e juntos fundaram a Associação Africana para os Estudantes de Ciências Sociais, com vista a estimular o intercâmbio africano em ângulos académicos. No âmbito da fundação da associação, visitou mais de 7 (sete) representações africanas acreditadas em Angola para se adequar às diferentes sociedades do nosso continente, tendo alcançado uma posição de forte influência.



Actualmente, frequenta o ensino superior, na Universidade Técnica de Angola – UTANGA, cursando Relações Internacionais

Pavlo Sadokha, nasceu a 2 de fevereiro de 1970 em Sadokhaviv, zona ocidental da Ucrânia, numa família com tradição patriótica e cujos familiares participaram na ultranacionalista Organizações de Nacionalista Ucranianos.

Economista de formação, em 2008, Sadokha juntou-se à Associação dos Ucranianos em Portugal, uma das principais associações Ucranianas e com relações próximas com a embaixada da Ucrânia em Portugal a. Assumiu o cargo de presidente da associação em 2010.

Tem trabalho na criação de boletins informativos e desenvolve actividades culturais, mas, pelo meio, estabeleceu ligações próximas com a extrema-direita ucraniana.

Vitorio Syrotuik, nascido no estado do Paraná, onde realizou os seus estudos, já classificou a invasão como um tema de interesse de todos, não apenas da sociedade ucraniana. Possui graduação em direito pela Universidade Federal do Paraná (1982) e mestrado em direito pela pontifícia Universidade Católica. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito ambiental. O advogado participou na vida académica durante 16 anos, lecionando o direito ambiental.