Porsche e Mercedes-Benz podem instalar linha de carros em Angola

O presidente da Biocare Green, Klaus Schveiber, um dos integrantes da delegação alemã, disse à imprensa que a visita serviu para os empresários terem uma ideia do investimento que pode ser feito na Zona Económica Especial.

A Daimler-Crysler, fabricante de viaturas da marca Mercedes-Benz, e o Grupo Volkswagen, da linha de carros Porsche, podem instalar-se na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, caso concretizada a expectativa manifestada pelos empresários alemães que visitam Angola, desde o início deste mês.

Klause Schveiber, presidente do Conselho de Administração da Biocare Green, exprimiu o desejo de, quando regressar à Alemanha, estabelecer contactos como intermediário, para convencer as duas empresas a montarem linhas de veículos de ambas as marcas em Angola.

Klaus Schveiber sublinhou ainda que os empresários alemães que visitam Angola, há já uma semana, manifestaram interesse de investir cinco mil milhões de euros nas áreas da Agricultura, Construção Civil e Energia. “Estamos interessados em colaborar e fazer investimentos, assim como partilhar “know-how”, para ajudar a desenvolver e a potencializar a Zona Económica Especial”, declarou.

A delegação ficou duas horas na ZEE Luanda-Bengo, tendo mantido, primeiro, um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da ZEE, António Henriques da Silva e, depois, visitado a Galvostahl, uma fábrica de galvanização de aço a quente.

A embaixadora de Angola na Alemanha, Balbina Silva, acompanhou a delegação na visita e garantiu trazer mais empresários alemães ao país, incluindo os da República Checa, onde também é embaixadora.

A diplomata considerou que a visita a Angola de uma delegação empresarial alemã é resultado do “trabalho que tem sido feito pelo Governo, no sentido de captar investimento estrangeiro, permitindo, dessa forma, que haja mais empregos para a juventude”.

Os quatro empresários que visitaram recentemente a ZEE fazem parte da delegação alemã integrada por 10 pessoas, que, além de Luanda, estiveram em Cabinda e Namibe, onde assinaram memorandos de entendimento, para investimentos nas áreas da Agricultura, Construção Civil e Energia e o estabelecimento de parcerias técnicas e estratégicas.