Compra de acções de Twitter leva Elon Musk a ser investigado

A investigação lançada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA não deverá bloquear a compra do Twitter pelo empresário.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA terá decidido lançar uma investigação em relação à forma como Elon Musk desvendou a compra das ações do Twitter no início de Abril.

Conta o The Wall Street Journal (via Business Insider) que Elon Musk terá demorado a submeter um documento necessário quando adquirem mais de 5% das ações de uma empresa. A publicação nota que Musk terá submetido o documento 10 dias depois de ter adquirido um total de 9,2% das acções do Twitter.

Acredita-se que era suposto Elon Musk ter divulgado a compra de ações no dia 24 de Março, sendo que o empresário só o fez no dia 4 de Abril.

Notar que a investigação não deverá afetar a concretização da compra do Twitter por Elon Musk mas, caso seja considerado culpado de violar as regras da entidade reguladora, deverá sofrer algum tipo de consequência.