Atletas mais bem pagos do mundo: neste duelo, Messi eclipsa Cristiano Ronaldo

Lionel Messi foi o atleta mais bem pago do mundo em 2021, de acordo com a lista anual divulgada pela “Forbes”, que colocou o craque argentino do do Paris Saint-Germain (PSG) à frente de LeBron James, da NBA, e Cristiano Ronaldo.

De acordo com a revista, Messi encaixou 130 milhões de dólares (124,5 milhões de euros) um valor que inclui 55 milhões de dólares (52,7 milhões de euros) em patrocínios, durante o período de doze meses encerrado em maio de 2022, para liderar a lista dos dez atletas mais bem pagos do mundo após, em 2020, ter terminado atrás do lutador de MMA irlandês Conor McGregor.

O basquetebolista dos Los Angeles Lakers, Lebron James, surge em segundo lugar na lista, com um encaixe de 121 milhões de dólares (116 milhões de euros), um valor recorde para atletas da NBA.

Já o capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, somou 115 milhões de dólares (110,2 milhões de euros) à sua fortuna, figurando em terceiro lugar na lista da “Forbes”.

Nos terceiro e quarto lugar surgem Neymar Jr e Stephen Curry (NBA), com encaixes de 95 milhões de dólares (91,1 milhões de euros) e 92,8 milhões de dólares (88,9 milhões de euros), respetivamente.

O jogador da NBA Kevin Durant, com um encaixe de 92 milhões de dólares (88,1 milhões de euros) ficou em sexto, enquanto o tenista suíço Roger Federer, que jogou apenas cinco torneios em 2021 antes de ser operado ao joelho, ficou em sétimo, com ganhos totais 90,7 milhões de dólares (86,9 milhões de euros).

Os três últimos lugares da lista foram ocupados pelo boxer mexicano Canelo Alvarez, com 90 milhões de dólares (86,2 milhões de euros), o sete vezes campeão do Super Bowl Tom Brady, com 83,9 milhões de dólares (80,4 milhões de euros) e o atleta grego da NBA, Giannis Antetokounmpo, com 80,9 milhões de dólares (77,5 milhões de euros).

A Forbes esclarece que os números incluem os salários e todos os prémios em dinheiro fruto das competições em que os atletas participaram, enquanto os ganhos fora de campo são uma estimativa de acordos de patrocínio e receitas de licenciamento.