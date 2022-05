Reviravolta: Proposta absurda para comprar Chelsea foi… recusada

Mala com cinco mil milhões de euros vai voltar para o dono. Proposta preferencial não será a de Jim Ratcliffe.

O Chelsea continua na busca de novo dono, mas a tarefa tem sido bastante complicada. Na última semana, surgiu uma proposta de última hora que todos pensavam que seria a preferencial para comprar o clube, mas diz a imprensa inglesa nesta quarta-feira que essa proposta acabou recusada.

A Sky Sports avança que os cinco mil milhões de euros oferecidos por Jim Ratcliffe, diretor executivo do grupo Ineos, não foram aceites. Contrariamente ao que se esperava, o valor foi recusado ‘sem hesitação’. O grupo Raine, empresa americana encarregue da venda dos blues.

A proposta preferencial, apesar de não ter valores comparáveis, será a de Todd Boehly, dono dos LA Dodgers, que criou um consórcio para adquirir o clube. Diz a mesma fonte que o processo de compra do Chelsea por parte do empresário americano estará próximo de um fim.

Jim Ratcliffe tinha apresentado uma proposta ‘fora de horas’ para comprar o emblema londrino. Confesso adepto do Manchester United, mas com bilhete de época do Chelsea, o empresário de 69 anos colocou em cima da mesa uma proposta absurdamente alta, mas não serviu para convencer.