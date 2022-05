Facebook confirma que abandonará mercado de podcasts

Esta área foi anunciada oficialmente em Abril de 2021.

A empresa responsável pelo Facebook, a Meta, confirmou à Bloomberg que a plataforma deixará de disponibilizar podcasts. A partir desta semana deixará de ser possível submeter podcasts para serem ouvidos no Facebook, com o serviço a encerrar definitivamente no dia 3 de Junho.

O crescimento da Apple e do Spotify na área dos podcasts levou o Facebook a lançar em Abril de 2021 a sua própria área dedicada a conteúdo em formato de áudio, a qual também permitia carregar conteúdos de curta duração conhecidos como Soundbites. Depois de pouco mais de um ano, parece que o Facebook está pronto para se afastar deste formato.

“Estamos constantemente a avaliar as funcionalidades que oferecemos para que nos possamos concentrar nas experiências mais importantes”, confirmou a empresa num e-mail enviado à publicação norte-americana.