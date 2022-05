Políticas públicas no sector da juventude analisada pela sociedade civil

A Rede de Luta Contra a Pobreza da Região Norte, coordenada pela Aliança para o Desenvolvimento da Comuna do Hoji-ya-Henda (APDCH), realizou de 5 a 7 de Maio, no Município de Viana, no Centro da Remar junto ao ex-IMNE, a Oficina de Análise e Avaliação das Políticas públicas no sector da juventude, com destaque aos sectores da Educação, Saúde e Formação Profissional.

De acordo com Miguel Daniel, oficial de comunicação da organozação a actividade está enquadrada no projecto Construindo Capacidades de Lideranças Juvenis COCALIJU, e conta com representantes dos municípios de Mbanza Congo, Uíge, Cazenga e Viana.

A abertura do acto foi presidida pelo Administrador Municipal de Viana e contou com a participação de representantes do Conselho Provincial da juventude.

Durante três dias, serão debatidos temas como: Monitoria das políticas públicas, através das técnicas de análise e avaliação do OGE; Análise do Orçamento participado da Administração Municipal; e o Processo de diagnóstico sobre as preocupações da juventude em três das 18 províncias, nomeadamente, Zaire, Uíge e Luanda.